Vittorio Sgarbi confessa: "A letto con la moglie di un big di Forza Italia", corna e terremoto

Nonostante i 70 anni appena compiuti, Vittorio Sgarbi non perde la sua verve. Il critico d'arte senza peli sulla lingua svela dettagli privati della sua vita. Anche quelli mai raccontati prima d'ora. Così come la prima volta che ha fatto l'amore: "È successo a 17 anni, nel ’69, con la figlia di un deputato del Partito Comunista. Sono entrato subito in politica dalla porta principale". E ancora oggi quello del parlamento è un ambiente che bazzica. Da deputato, Sgarbi è passato da Forza Italia al Misto, ma non senza mantenere i buoni rapporti. La dimostrazione? L'ultima volta che ha fatto l'amore. Alla rivista Rolling Stone, il critico d'arte confessa: "È stata con la moglie bellissima di un esponente di Forza Italia. Era il 6 febbraio del 2021. È stato il mio personale contributo al partito".

Insomma, anche a 70 anni Sgarbi non può fare a meno delle donne. Per lui "sono superiori agli uomini. Le donne sono state importantissime, più capaci degli uomini, dovendo recuperare un ritardo storico legato alla prepotenza dei maschi. Io rappresento un modello di uomo tradizionale, legato a una versione arcaica, perché è vero che abbiamo fatto prepotenza sulle donne e la riconosco, quindi continuo a farla. Però sono consapevole che la liberazione passa dalle donne".

In questi giorni il critico d'arte, già noto per le sue accese discussioni in tv, ha dato parecchio da chiacchierare. Complice la litigata al Maurizio Costanzo Show con Giampiero Mughini, che per tutta risposta lo ha spintonato facendolo cadere a terra. Che tra i due non scorresse buon sangue, questo era già noto. Meno palese il fatto che Sgarbi abbia perdonato il giornalista. Anzi, lo ringrazia addirittura, perché "ha consentito la realizzazione della mia idea della televisione. Mentre il film ha la sceneggiatura, in tv puoi essere sul luogo del delitto, quando cade un grattacielo o si verifica un terremoto. Io sono quel terremoto. L’altra sera avrei fatto la cartolina illustrata parlando d’arte, se non avessi avuto la grazia di Mughini per creare quell’incidente, che non sarebbe stato possibile con un effetto così formidabile non ricreabile in laboratorio. L’imprevisto è la mia estetica televisiva".

