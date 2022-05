Marta Fascina sotto attacco hacker: "Investimento sicuro", come rubano soldi

11 maggio 2022 a

Il profilo di Marta Fascina è stato hackerato. Nel caso della deputata di Forza Italia, nonché compagna di Silvio Berlusconi, i russi non c’entrano nulla: si tratterebbe di una truffa finanziaria piuttosto diffusa, con diverse vittime inconsapevoli che vedono violati i propri social con l’intento di spammare messaggi che attirino potenziali clienti da spennare. I messaggi comparsi nelle storie di Instagram del profilo di Marta Fascina non lasciano alcun dubbio sull’hackeraggio.

Sono tutti messaggi in cui viene taggato un account di nome Edwin Richardson, che viene pubblicizzato come un contatto sicuro per un investimento molto redditizio. “Ciao - si legge sul profilo della Fascina - ho investito 1000 euro al mattino e ho guadagnato in totale 6800 euro in 1.2 ore”. Più è alta la cifra dell’investimento, più è alto il ritorno promesso nel giro di appena una o due ore. “Ciao amici - si legge nel secondo messaggio - non sono uno sponsor di Edwin, l’ho appena provato io stesso, ho pagato e ho vinto”.

“Edwin è mio amico - continua - chiunque può vincere, la probabilità di perdere è 0. Se paghi 1000 euro, vinci 6800 in sole 2 ore. Offro una garanzia del 100% su questo”. E poi un terzo e ultimo messaggio: “Amici, se volete vincere come me, potete controllare la mia storia precedente, credetemi, la probabilità di perdere è 0”. Se anche uno dei quasi 20mila follower di Marta Fascina dovesse abboccare, sarebbe un successo per l’impostore che le ha hackerato il profilo.

