Vladimir Soloviev, l'ultimo orrore: "Draghi ha perso la testa. Ricevo certe telefonate...", le minacce al premier

"Mario Draghi ha perso la testa, la gente ci chiama per dirci che lo odia": Vladimir Soloviev, noto conduttore televisivo russo, spesso invitato anche dai talk show italiani, ha parlato del nostro Paese e del nostro premier durante il suo programma sulla tv di stato. Il giornalista molto vicino allo zar ha rivelato: "Gli italiani mi scrivono per dirmi di far sapere a Putin che non è il popolo italiano, è il governo che ci disprezza".

L'ostilità nei nostri confronti sarebbe iniziata dopo l'esclusione della Russia da parte dell'Italia per il Premio Dante: "L’Italia, che sembrava così vicina alla Russia, ha escluso dal Premio Dante alcuni eccezionali intellettuali. Perché? Perché erano russi. E gli italiani dotati di una coscienza si sono profondamente vergognati di quello che è successo".

"Il governo che il popolo italiano non ha eletto. Hanno Mario Draghi, Super Mario! Non è propriamente pro-America, ma ha perso la testa", ha continuato Soloviev. Qualcosa nel suo discorso, però, non torna. L'esclusione dal Premio Dante infatti non ci sarebbe mai stata. Un giornalista della Bbc su Twitter ha commentato: "Secondo Google questo Premio è in realtà gestito da una società accademica americana". Tra l'altro, se proprio di esclusioni bisogna parlare, è stato il Comitato di Lettura di Mosca a essere stato fatto fuori dal premio Strega. Anche se poi è stato reintegrato dopo la decisione del ministero degli Esteri.

