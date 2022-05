In Onda, Rampini scatenato contro Greta Thunberg: "Mi riferisco a lei", gli basta una frase...

15 maggio 2022 a

a

a

Non solo guerra. A In Onda, il programma di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, si parla anche di energia green, di rinnovabili. E di quanto si sia indietro da questo punto di vista. Il tutto nella puntata di sabato 14 maggio. "Perché non si è investito nelle rinnovabili?", chiede Concita alla firma del Corriere della Sera, in collegamento da New York.

"Federico Rampini? Se ci fossi stato io...": il delirio di onnipotenza di Carlo De Benedetti

E nella sua risposta, Rampini va dritto al punto: "Per una miriade di ragioni, in primis il peso della lobby del petrolio. È ovvio che il partito dei petrolieri esiste e ha un potere. Ma tra le ragioni dobbiamo metterci anche un ambientalismo radicale, irrealistico, adolescenziale, faccio un riferimento anche a Greta Thunberg", sottolinea tagliente, ridimensionando l'attivista svedese.

Federico Rampini, rivolta al Corriere della Sera: "Quando va in tv...", fuoco amico in redazione

E ancora: "Ci sono state battaglie contro le pale eoliche per motivi paesaggistici. Frange ambientaliste estreme combattono le centrali idroelettriche, sempre per ragioni paesaggistiche. Non è che gli ambientalisti siano stati così favorevoli alle energie pulite. Hanno boicottato centinaia di progetti, solare incluso", conclude Rampini.

Rampini a In Onda, clicca qui per vedere il suo intervento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.