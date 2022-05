Volodymyr Zelensky "poco serio" sull'Eurovision? Come risponde Putin: foto-choc di modelle travestite davanti a un tank

15 maggio 2022 a

Volodymyr Zelensky è stato attaccato dai suoi detrattori, in particolare dai leoni da tastiera italiani dichiaratamente filo-putiniani, perché nel bel mezzo di una guerra ha speso del tempo per parlare dell’Eurovision Song Contest 2022. A Torino ha trionfato la Kalush Orchestra, la band ucraina premiata con una valanga di voti dal pubblico di tutta Europa: un chiaro messaggio politico e di presa di campo.

Luca Bizzarri è intervenuto con un tweet sulla polemica del giorno: “Chissà se i fautori della vibrante protesta per un Zelensky poco serio e rispettoso per l’Eurovision oggi si schiereranno a favore di questa riverente opera di propaganda russa (che poi, le infermiere, non sono proprio un messaggio vincente…)”. A corredo del tweet il comico ha pubblicato una foto che mostra modelle e influencer russe travestite da infermiere di epoca vecchia mentre posano accanto ai carri armati, nel tentativo di promuovere la propaganda di guerra del Cremlino.

Il gruppo, rinominato “Sisters of Victory”, si è mescolato alle truppe russe e ha indossato l’ormai famosa “Z” che è il simbolo della brutale invasione dell’Ucraina ordinata da Vladimir Putin. Alcune delle donne impegnate in questa campagna propagandista par che siano mogli e fidanzate dei soldati che combattono sul campo. Gli scatti sono stati realizzati nella regione di Luhansk e sono stati diffusi sia su Instagram che sul social russo VK.

