Alessandro Sallusti contro il russo Kulikov: "Lo so perché non capisci"

Ospite di domenica 15 maggio di Non è l'Arena, Dmitrij Kulikov. Il politologo e conduttore tv russo, oltre a negare la guerra in Ucraina ("c'è una differenza con l'operazione speciale"), attacca Alessandro Sallusti: "Lei ha detto che dovessimo rispondere a tutto quello che fa la Russia, dovremmo andare in Russia a uccidere 4/5mila sovietici, ma direttore l'ultima volta che gli italiani sono venuti in Russia, sono venuti con i nazisti tedeschi e hanno ucciso 27 milioni di russi". E ancora nello studio di Massimo Giletti: "Il direttore Sallusti vuole venire personalmente a uccidere 4 mila persone?". Immediata la replica del direttore di Libero: "Io lo so che lei non capisce perché da voi non c'è libertà di espressione, però il mio era un paradosso e guardi che i primi amici di Hitler eravate voi. Stalin si è alleato con Hitler, che poi l'ha fregato".

A quel punto Kulikov torna a difendere quella che lui chiama "operazione militare speciale": "Non è stata voluta perché Biden voleva destituire Putin, ma perché nel Donbass l'Ucraina ha ucciso 14mila persone, io sono riuscito nell'agosto del 2014 a portare via dodici dei miei parenti sotto i bombardamenti". "E allora - rincara la dose Sallusti -, perché bombardate Odessa?". "Perché lì ci sono le truppe", replica l'ospite di Giletti mentre Sallusti conclude con un ironico: "Ah, ho capito".

Ma Kulikov ha fatto perdere la pazienza anche al conduttore: "Per cortesia - ha sbottato dopo che per l'ennesima volta l'ospite russo rifiutava la definizione di conflitto -. L'ipocrisia che si chiami non guerra francamente fa un insulto alla sua intelligenza. Lei non può fare insulto all'intelligenza chiamando operazione speciale una guerra vera".

Qui il botta e risposta a Non è l'Arena tra Sallusti e Kulikov

