Olga Rudenko, dura accusa a Zelensky: "Imbarazzante e mediocre, di chi si circonda"

Un'intera copertina dedicata a Olga Rudenko. Il Time, noto settimanale statunitense, ha mostrato in prima pagina il volto della direttrice del Kyiv Indipendent, unico giornale in lingua inglese attivo in Ucraina. Fin qui nulla di strano se non fosse che ben tre giorni prima dall'inizio della guerra annunciata dai russi, la Rudenko ne aveva parecchie per Volodymyr Zelensky. A recuperare i tutt'altro che pacati commenti sul presidente ucraino ci ha pensato La Zuppa di Porro, il blog del conduttore Nicola Porro.

Basta pensare che la giornalista lo definiva "il comico diventato presidente". Da attore infatti Zelensky si è trovato a fare i conti con diversi scandali: da quello di Trump e del figlio di Biden, alla pandemia fino all'invasione russa. Da qui la frecciata della Rudenko che lo definiva "un mediocre": "Dopo quasi tre anni di carica – scriveva – è chiaro quale sia il problema: Zelensky tende a trattare tutto come uno spettacolo. I gesti, per lui, sono più importanti delle conseguenze. Gli obiettivi strategici vengono sacrificati per benefici di breve termine. Le parole che usa non contano, purché siano divertenti. E quando le recensioni sono negative, smette di ascoltare e si circonda di fan".

Insomma, Olga ci andava ben poco leggera e citava un altro problema del suo Paese: la corruzione. Problema che il presidente aveva promesso di abolire, senza ottenere grandi risultati. "Secondo Trasparency International - ricordava - l’Ucraina rimane il terzo paese più corrotto d’Europa, dopo Russia e Azerbaijan. Le forze di polizia anticorruzione sono state bloccate o gestite da uomini leali nominati dal presidente". Da qui l'amara conclusione: "Lo spettacolo deve continuare, ovviamente. La crisi continua. Ma la performance del presidente – tesa, imbarazzante, spesso inappropriata – non aiuta".

