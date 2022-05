DiMartedì, il generale Camporini gelato da Floris: "Queste cose se le tenga per lei"

18 maggio 2022 a

a

a

"Se le tenga per lei queste cose". Giovanni Floris, a DiMartedì, stoppa uno dei suoi ospiti in studio, il generale Vincenzo Camporini, tra i più lucidi ed equilibrati analisti della guerra in Ucraina, da un punto di vista prettamente bellico e strategico. "L'aeronautica russa - sottolinea il generale italiano - è un'aeronautica che lavora con criteri piuttosto antiquati, ed è basata sul concetto del supporto alle forze di terra nel loro operare". E sta tutta qui, secondo Camporini, la ragione delle difficoltà militari di un esercito che sulla carta è superiore, e di molto, rispetto al nemico ucraino.

Il generale Camporini ora svela i segreti della Makarov: "Vi dico come è stata affondata..."

"Non hanno mai sviluppato il concetto di contraviazione e di interdizione, fondamentali nella conduzione di operazioni militari", prosegue Camporini. "Non sta facendo bombardamenti a tappeto come fa la Nato, semplicemente", provoca Alberto Fazolo, ex volontario filo-russo nel Donbass e schieratissimo contro l'appoggio occidentale all'Ucraina. Camporini riporta la questione su un tema prettamente strategico: "Non sta facendo il suo lavoro, tant'è che consente ai rifornimenti occidentali di arrivare in prima linea e questo è un errore drammatico che mette in serie difficoltà le forze di terra russe".





"Poi quando cercheranno le spie...". La battuta di Floris a Camporini: guarda il video di DiMartedì

"Pensate che Paese... Addirittura diamo suggerimenti, poi quando cercheranno le spie nei talk show... Se le tenga per lei queste cose!". E mentre il generale se la ride, la giornalista russa di Sputnik Tatiana Kukhareva, in collegamento da Mosca, scuote il capo quasi disgustata da quanto sta ascoltando.

"È un dato di fatto. I russi...": gli effetti delle nuove armi, la profezia del generale Camporini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.