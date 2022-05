Zelensky, chi prenderà il suo posto: "Lei il vero stratega. Nascosta in una località segreta, ma presto..."

20 maggio 2022 a

Volodymyr Zelensky messo alla porta? Da giorni il presidente ucraino è stato sostituito da Iryna Vereshchuk. Non sarebbe infatti un caso che sia stata la vice primo ministro a decidere e firmare la resa dei soldati ucraini all'interno dell'acciaieria Azovstal. Il motivo? Troppi malumori. Lo stesso battaglione Azov non le manda a dire a Zelensky, che starebbe "trattando" con il nemico. Ma non solo, perché le critiche nei confronti dell'ex attore aumentano anche nel mondo occidentale tra coloro che vorrebbero un accordo con Vladimir Putin che porti a un cessate il fuoco.

Iryna però, a differenza del suo leader, vanta una lunga esperienza in politica tanto da far credere a ucraini e non che la vera stratega di Kiev sia lei. La Vereshchuk ha studiato presso l’Istituto militare del Politecnico di Leopoli dove si è laureata con una specializzazione in Informazione internazionale. Poi ha aggiunto una seconda laurea in legge e una specializzazione in amministrazione statale. Non è tutto, perché la vice di Zelensky è stata ufficiale dell’esercito prima di entrare in politica e diventare appena trentenne, sindaco della sua città natale, Rava-Ruska.

Un personaggio molto amato e che l'Ucraina vedrebbe bene presidente. Al momento su Iryna si sa poco. Per la sua sicurezza la donna si nasconde in una località segreta con il figlio di 17 anni avuto dal primo matrimonio. È da lì che, per mezzo del suo profilo Instagram, comunica al suo popolo, lo chiama alla resistenza e informa sulla percorribilità dei corridoi umanitari.

