Massimo Giletti: "Quelle lettere tra mia madre e Antonella Clerici. E...", una confessione pazzesca"

Un'intervista super-cult, quella concessa da Massimo Giletti al Corriere della Sera di domenica 22 maggio. Il conduttore di Non è l'Arena si racconta a tutto campo, in cui spiega, per esempio, di non essere mai andato in analisi, "ho sempre giudicato con atteggiamento arrogante chi lo faceva. Adesso ho 60 anni e mi sembra che sia un po' tardi per recuperare". Dunque si sbottona sul difficile rapporto coi fratelli, che lo infilavano nel pozzo o lo abbandonavano nel torrente.

Dunque si parla di televisione, delle polemiche per il suo programma in cui darebbe troppo spazio ai filo-russi. Ma anche di curiosità. Quando si parla delle sue donne, spiega che alla madre quella che piaceva di più era Antonella Clerici.

Giletti infatti afferma: "Le piaceva molto Antonella Clerici, si chiamavano, si scrivevano. Ma è stata profondamente legata a Maria Paola, la figlia di un industriale: ho trovato un carteggio che durava da 4-5 anni", confessa il conduttore.

