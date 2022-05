Alessandra Moretti: "Denuncio Massimo Giletti, deploro come ha coinvolto i miei figli"

22 maggio 2022 a

a

a

Alla faccia dell'"è ancora innamorata di me". Non sembrerebbe. Già, perché Alessandra Moretti ha deciso di denunciare Massimo Giletti, il conduttore di Non è l'Arena. Ma procediamo con ordine: oggi, domenica 22 maggio, Giletti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato un po' di tutto, dall'infanzia al lavoro e fino ai suoi amori. E il conduttore, come è noto, ebbe una storia con l'esponente del Pd.

"Chi è davvero Giovanni Floris". Bomba di Giletti, poche ma pesantissime parole: un caso a La7

Dunque, nell'intervista Giletti afferma senza timore di smentita che "Alessandra è ancora innamorata di me". E Alessandra, va da sé, è la Moretti. Dunque mister Non è l'Arena ha speso belle parole per la piddina, raccontando dettagli della loro relazione e del loro legame. Ma quell'"è ancora innamorata di me", no, proprio non lo ha gradito.

"Quelle lettere tra mia madre e Antonella Clerici. E poi...": la pazzesca confessione di Massimo Giletti

La Moretti, infatti, tuona: "In merito all'intervista rilasciata oggi da Massimo Giletti sul Corriere della Sera, smentisco ogni affermazione riportata. Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici. Mi riservo di tutelare nelle sedi opportune me e la mia famiglia". Questa la breve, ma durissima, nota dell'europarlamentare del Pd. Si attendono eventuali controrepliche di Giletti...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.