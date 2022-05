Al Bano Carrisi scatenato contro il M5s: "Come hanno ridotto la mia azienda", la vergogna peggiore

22 maggio 2022 a

Si scatena, Al Bano Carrisi. Parla di lavoro e dell'attitudine dei più giovani a faticare, così come hanno recentemente fatto lo chef Alessandro Borghese e l'imprenditore Flavio Briatore, in entrambi i casi scatenando polemiche. E ora, come detto, ecco scendere in campo il leone di Cellino: nel mirino il reddito di cittadinanza grillino.

Al Bano si spende in una sorta di ultimatum nei confronti degli italiani che non vogliono lavorare: "La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno con la mia azienda agricola", ha tuonato il cantante. Dunque ha aggiunto che secondo lui la colpa "è innanzitutto del reddito di cittadinanza", la misura assistenzialista voluta dal M5s che tante storture ha determinato sul mercato del lavoro.

"Bisognerebbe fare come in Germania, dove già a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno apprendistato nelle imprese", ha proposto la sua ricetta Al Bano. Parole che probabilmente scateneranno polemiche, con l'universo grillino pronto a scagliarsi contro il Leone di Cellino per il fatto di aver messo in discussione l'assegno a Cinque Stelle.

