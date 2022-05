Non è l'arena, Matteo Renzi attacca Alessandro Orsini: "Una idiozia", Giletti senza parole

29 maggio 2022 a

Scintille tra Matteo Renzi e il professor Alessandro Orsini a Non è l'Arena il tak show condotto da Massimo Giletti. L'ex premier ha attaccato in modo chiaro Orsini per alcune sue frasi del passato: "Orsini ha detto più volte che Draghi è il Lukashenko di Biden, questa è una grande idiozia". Parole di fuoco che hanno lasciato attonito il professor Orsini che in collegamento ha ascoltato Renzi senza parlare. Poi Giletti, dopo una lunga intervista, ha congedato Renzi chiedendogli un confronto in futuro, magari in studio, proprio con Orsini. Quando il premier ha lasciato lo studio, Giletti ha dato la parola a Orsini. Apriti cielo.

Il professore ha risposto per le rime: "Io accetto il confronto con Renzi ma lui deve chiedermi scusa pubblicamente perché per due volte mi ha messo in bocca parole che non ho mai detto". Giletti in imbarazzo ha provato a calmare il professor Orsini piuttosto irritato dalle parole di Renzi. Insomma il botta e risposta duro è andato in onda "in differita" dato che per accordi con Renzi non era stato previsto un confronto faccia a faccia con il professor Orsini.

Di certo un confronto nel salotto di Giletti potrebbe avere esiti indecifrabili dato che i due a quanto pare si odiano parecchio. Ma chissà, forse proprio Giletti potrebbe mettere la parola fine a questo scontro a distanza che va avanti da qualche tempo.

