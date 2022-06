Joe Biden "è malato?": il tremolio e quella parola che non riesce a pronunciare, gli Usa hanno paura

03 giugno 2022 a

Joe Biden è davvero malato? È questa la domanda che si fanno da settimane gli Stati Uniti, dove guardano con qualche sospetto alcuni scivoloni del loro presidente. Oltre alle numerose gaffe, il 79enne mostra spesso qualche tremolio fisico. Per non parlare poi di alcuni video che lo ritraggono mentre stringe la mano al vuoto. Giusto qualche giorno fa il presidente degli Stati Uniti è addirittura arrivato a sostenere che Vladimir Putin volesse imporre la neutralità all’intera Europa. Per spiegare il concetto, ha coniato il neologismo "finlandizzare", ovvero, "rendere simile alla Finlandia".

Peccato però che durante il discorso, Biden si sia confuso e abbia pronunciato la parola "findelizzare". E ancora, in un'altra occasione il successore di Donald Trump non è riuscito a pronunciare il nome di Earl Blumenauer, membro della Camera dei Rappresentanti dell’Oregon. Gravi figuracce anche sulla sua stessa biografia: non ci sarebbe infatti traccia delle sue attività sportive, prima come giocatore di football poi di rugby.

In ogni caso Biden vanta una cartella clinica tutt'altro che rassicurante. Il presidente Usa è infatti sopravvissuto a ben due aneurismi cerebrali alla fine degli anni '80. Poi c'è stata la trombosi venosa e un'embolia polmonare. Per tutte queste ragioni Biden assume farmaci anticoagulanti per il sangue, per il reflusso gastrico - probabile causa della sua voce molto roca - per il colesterolo e per le allergie stagionali. Nulla comunque di grave per il medico curante, Kevin O'Connor, convinto che non ci siano minacce serie per la sua salute e che le sue condizioni mediche sono sotto controllo.

