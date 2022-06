Nicolai Lilin svela il vero piano di Putin: "Vi dico qual è il suo bluff e cosa vuole davvero"

06 giugno 2022 a

Nicolai Lilin, autore di Putin, l'ultimo zar e di Educazione siberiana, intervendo a Rsi, la tv svizzera, ha fatto un'analisi attenta di quanto sta succedendo, ma soprattutto ha svelato quali sono i veri obiettivi di Vladimir Putin. "La Russia non voleva fare una blitzkrieg, una guerra veloce", ha affermato Lilin.

Poi l'analisi sulle mosse tattiche dell'esercito dello zar: "L'armata di Putin non voleva prendere l'Ucraina in 48 ore e non voleva il nord del Paese. Ci sono stati vari tentativi, al nord hanno provato a fare un'operazione militare, ma era tutto un bluff, perché in realtà le forze maggiori sul campo venivano concentrate in direzione di Mariupol".

A questo punto, nell'analisi di Lilin, entra in scena il fattore mare. La battaglia per il Mar Nero è diventata nel corso dei mesi sempre più decisiva: "Hanno staccato il mare di Azov, hanno circondato la Crimea e si stanno muovendo verso il sud dell'Ucraina, verso Odessa e verso Izmail". E ancora: "L'intenzione di Putin è quella di prendere tutto il territorio sul Mar Nero. Putin vuole il Mar Nero e per questo farà la guerra". Infine una "profezia" sul futuro dei combattimenti: "Per questi motivi che ho spiegato, la guerra andrà avanti ancora a lungo".

