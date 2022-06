Non è l'Arena, bomba di Myrta Merlino dopo la diretta: "Inquietante. Massimo Giletti..."

06 giugno 2022 a

Myrta Merlino ha cominciato la puntata de L'aria che tira ripercorrendo i momenti difficili vissuti ieri sera 5 giugno a Non è l'Arena , su La7, con il malore avuto in diretta da Massimo Giletti: "Quello con Maria Zacharova è stato davvero un incontro inquietante. Chi mi conosce bene, chi lavora con me sa quanto cerco di capire gli altri, ebbene è del tutto inutile con personaggi come quello". E ancora: "ieri sera sono stata travolta da tante stupidaggini. Un tantino troppo. Grande paura per il mio amico Massimo. Mi sono onestamente molto, molto preoccupata per Massimo Giletti, con cui sono amica da una vita. E credo che tutte le ironie sui social siano di cattivo gusto".

Giletti, nel corso dell'ultima puntata di Non è l'Arena condotta da Mosca, si è infatti sentito male, un mancamento che lo ha costretto ad abbandonare la conduzione per qualche minuto. All'improvviso a dare l'allarme è stata proprio la Merlino, che era tra gli ospiti in studio a Roma. Myrta a un tratto ha esclamato: "Oddio aiutate Massimo". Poi la stessa Merlino ha preso in mano la conduzione del programma per qualche minuto e ha annunciato: "Massimo Giletti ha avuto un mancamento, speriamo di avere notizie presto". Dopo qualche istante, sempre la Merlino ha affermato: "Vedo che Massimo è in piedi, ora ci ricolleghiamo con lui appena sarà in condizioni di parlare". Giletti, una volta tornato in conduzione, ha voluto spiegare cosa è successo: "C'era molto freddo, forse ho avuto un calo di zuccheri".

