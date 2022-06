Alessandra Ghisleri, il sondaggio: "Ucraina, niente armi per il 70,7% degli italiani"

08 giugno 2022 a

a

a

Gli italiani sempre e comunque dalla parte dell'Ucraina, ma a una condizione. A spiegare il pensiero comune è Alessandra Ghilseri, ospite de L'Aria Che Tira nella puntata di mercoledì 8 giugno su La7. Qui la sondaggista e direttrice di Euromedia Research snocciola qualche numero: "Il 50 per cento degli italiani non vuole assolutamente armare l'Ucraina. Le persone hanno compreso che se la crisi preme, a causa della guerra, modifica la nostra qualità della vita e aumenta così la paura".

Secondo la Ghisleri gli italiani hanno capito bene che "è in gioco il futuro dell'Europa e dell'Occidente" e questo porta inevitabilmente a "risposte contrarie agli armamenti". Anche se sulla parte della ragione non hanno tutti: "Il 61,5 per cento ritiene prevalenti le motivazioni ucraine, a fronte del 17,8". Sempre a Myrta Merlino, la sondaggista spiega che supera la maggioranza, la percentuale contraria agli armamenti ancora più pesanti, che si attesta al 55 per cento.

"Accade che noi siamo stati molto responsabili nell'accoglienza - conclude la Ghisleri -. Tuttavia la paura che il conflitto degeneri, ci terrorizza. Addirittura il 70,7 per cento afferma di essere comunque contrario alle armi anche se l'Ucraina così facendo soccombesse alla Russia". Il motivo? Ancora una volta gli italiani credono e temono che il conflitto arrivi anche da noi con conseguenze devastanti.

