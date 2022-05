Alessandra Ghisleri, il sondaggio sull'Ucraina: pesantissimo "vaffa" a Biden e Zelensky

04 maggio 2022 a

Un pesantissimo, drammatico "vaffa" a Joe Biden e Volodymyr Zelensky. Alessandra Ghisleri, ospite di L'aria che tira su La7 in collegamento con Myrta Merlino, illustra gli ultimi sondaggi sulla guerra in Ucraina. "La sensazione è che c'è una larga maggioranza di italiani che non ha alcuna voglia di schierarsi, perché l'Italia da sempre non vuole infilarsi nei conflitti. Questa cosa però viene considerata dai russi l'elemento che può rompere il fronte comune europeo e occidentale", riflette la Merlino.





La presidente di Euromedia Research conferma la tendenza: "Il 71% degli italiani ha paura che questo conflitto possa allargarsi ad altri Paesi e arrivare anche da noi. La cosa che mi ha impressionato è che di questo 71%, il 30%, cioè un italiano su tre, ha paura che si inneschi una Terza guerra mondiale. Anche le parole di Lavrov (il ministro degli Esteri russo, ndr) hanno sempre minacciato l'utilizzo di armi, il Paese è spaventato da questo".





Sulle sanzioni, "solo il 14% degli italiani pensa che siano fondamentali. Tutti gli altri pensano che siano utili ma non decisive (41%), che non servano a nulla (20%) o ha paura (18%) che possano inasprire il conflitto bloccando le possibilità di pace. In questo senso, è significativo il dato sull'invio di armi a Kiev: il 46% è fortemente contrario. "Mentre il Paese si spacca a metà per l'ingresso in tempi rapidi dell'Ucraina nell'Unione europea (42% a favore, 39% contrari), il 48% degli italiani non è favorevole all'entrata dell'Ucraina nella Nato perché sa che questo coinvolgerebbe direttamente l'Italia in uno scenario di guerra. Non siamo il ventre molle, semplicemente abbiamo paura e non solo di Putin, ma anche di Joe Biden, che il 20% degli italiani è considerato uno che soffia sul fuoco. Lo ha sottolineato non a caso anche Giorgia Meloni, nella kermesse di Fratelli d'Italia a Milano. E c'è un 14% di italiani che dice di condividere le posizioni russe".

