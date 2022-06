Gay pride, Elodie: "Salvini è un essere umano poco corretto". E il leghista risponde all'insulto

11 giugno 2022 a

a

a

Arriva al pride di Roma e mette nel mirino subito Matteo Salvini. Elodie, madrina del gay pride di Roma, non usa usato giri di parole e ha immediatamente attaccato il leader della Lega. "Non vorrei aprire il discorso Salvini, però quando leggo determinate cose quando devo sentire determinate cose, mi sembra veramente assurdo. Certe cose non vorrei proprio sentirle perché stiamo parlando della base, della correttezza, di essere un essere umano corretto", ha affermato la cantante.

Parole di fuoco che sono state poi rincarate con un'altra dose d'odio non indifferente: "Credo che attraverso la mia musica e il linguaggio già si intuisca la mia libertà di fondo, ma cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per far capire chi sono e quello che penso". Elodie è stata tra le principali testimonial per l'approvazione del Ddl Zan, progetto di legge naufragato e affossato dalla stessa sinistra nell'ottobre del 2021.

E alle parole di Elodie ha immediatamente risposto proprio Salvini con un post su Facebook che ha zittito la cantante: "Sempre #colpadisalvini. A Elodie, madrina del Gay Pride di Roma e brava cantante, auguro ogni bene nel lavoro e nella vita, e alle sue parole poco carine rispondo con un sorriso". Insomma tra il leader del Carroccio e la cantante prosegue lo scontro a colpi di attacchi e di post su Facebook. Ma una cosa certa: Salvini resta sempre nel mirino di certa sinistra col microfono in mano, quasi come fosse un ritornello da tirar fuori ad ogni occasione.

