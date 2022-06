Controcorrente, Maria Giovanna Maglie: "Biden si sta staccando da Zelensky, ecco perché"

11 giugno 2022 a

a

a

Secondo Maria Giovanna Maglie, ospite di Controcorrente su Rete 4, Joe Biden starebbe cominciando a prendere le distanze da Volodymyr Zelensky. I motivi? Soprattutto interni a suo dire. "Biden ha ritenuto che questa guerra potesse aiutarlo in termini di spinta ideale e di rappresentazione di potere nella vigilia del mid term, ma è messo malissimo da questo punto di vista", ha spiegato la giornalista. Il presidente americano, forse, pensava di ottenere di più da questo conflitto sul piano politico interno. Ma non sarebbe andata proprio così, anzi.

"Ho preso un fracco di botte dai poliziotti": la drammatica confessione di Maria Giovanna Maglie

"Gli Usa sono distratti da altro in questo momento, quel che conta è quanto costa la benzina, la storia dell'aborto, il finto o vero processo a Trump, sono altre le questioni, alcune abbastanza gravi e importanti - ha proseguito la Maglie in collegamento con il talk -. Gli Stati Uniti sono in una fase di crisi, cosa che non siamo noi, vuoi per vicinanza vuoi per condizione". L'Europa, insomma, sarebbe ancora vicina ai destini dell'Ucraina. Mentre in America il conflitto sembra essere sempre più lontano.

Per tutti questi motivi "Biden sta cominciando a staccarsi, non è corretto né coraggioso né onesto, ma tant'è. Zelensky comincia ad avvertire questo distacco. Gli inglesi invece tacciono, non li sento più fare dichiarazioni", ha chiosato la Maglie.

"Ha ragione Papa Francesco". Stoccata di Maria Giovanna Maglie: cosa non abbiamo capito sulla guerra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.