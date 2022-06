L'Aria che tira, Alberto Contri: "Draghi a Kiev? Sceneggiata: tutti sanno che Zelensky..."

16 giugno 2022 a

a

a

"Siamo in una specie di Truman Show": Alberto Contri, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato il viaggio di Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz in Ucraina. Il docente di comunicazione sociale ha espresso non poche critiche, parlando addirittura di "sceneggiata": "Non capisco perché vadano a Kiev a parlare con Zelensky quando il presidente ucraino è un bravissimo guitto nelle mani degli americani. Questo è evidente a chiunque. Sarebbe stato meglio se fossero andati direttamente da Biden". "Draghi da Biden ci è andato...", gli ha fatto notare la Merlino, senza però ricevere una risposta.

"Vi rendete conto, uno che vendeva le birre...": Alberto Contri scatenato, altra umiliazione in tv per Di Maio | Video

Contri, poi, ha voluto dire la sua pure sull'ex presidente russo Medvedev, che in questi giorni si sta lasciando andare a commenti molto duri nei confronti dell'Ucraina e dell'Occidente. Per l'ospite della Merlino, però, è tutto frutto di un fraintendimento: "Ho visto il testo di quello che ha scritto e non è proprio come l'hanno tradotto, era tutto pieno di "come se". Vorrei ricordare che Michel, con quella faccia da tonto, ha detto delle cose molto più severe".

Alberto Contri a L'Aria che tira, il video

"Parla di forni crematori russi, ma quella foto...". Alberto Contri umilia Di Maio: "A che punto siamo arrivati" ! Video

"Quindi non è vero che ci ha chiamato bastardi degenerati?", è intervenuta la Merlino, riferendosi a una delle ultime uscite di Medvedev. Contri a quel punto ha ripiegato su una scappatoia per uscire dall'impasse: "Ha fatto un discorso molto più articolato, adesso non ho il testo davanti ma vi assicuro che non è così".

"Forse uno come Toni Capuozzo...". Dalla Merlino, il dubbio su Zelensky: cosa non torna in Ucraina | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.