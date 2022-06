Olena Zelenska, "villa da 3,8 milioni e vino da 15mila euro": dove è stata avvistata 20 giorni fa

17 giugno 2022 a

È un mistero la villa in Versilia che sarebbe stata acquistata da Volodymyr Zelensky e dalla consorte Olena Zelenska. Sulle sue tracce c'è stata L'Aria Che Tira. Il programma di La7 in onda venerdì 17 giugno ha mostrato la presunta abitazione del presidente ucraino. Ma c'è di più, perché l'inviato di Myrta Merlino è riuscito a intercettare qualche testimonianza. Più di un residente ha confermato la presenza dei due coniugi: "Quando ti vedono dalle telecamere - spiega un residente - non ti aprono, sembra che non ci sia nessuno. Poi però quando aspettavano il vino da 15mila euro...". Insomma, a detta del testimone che preferisce rimanere anonimo, la coppia si fa vedere solo il giusto necessario.

Addirittura c'è chi aggiunge: "Hanno comprato la casa quattro/cinque anni fa". E ancora: "Zelensky c'è stato, ho portato un quadro proprio lì ieri. C'è qualcuno, se stai lì li trovi. Anche la moglie di Zelensky è stata lì una ventina di giorni fa". Eppure nessuno li vede, tanto che la presenza della coppia è diventato un vero giallo.

Un po' come la stessa villa. Nessuno sa chi siano i reali proprietari, di certo è che l'abitazione ha un valore pari a 3,8 milioni di euro. La notizia uscì per la prima volta nel 2019 durante le elezioni presidenziali in Ucraina. All’epoca i sondaggi davano Zelensky in vantaggio a pochi giorni dal voto e un sito ucraino insinuò che il futuro presidente avesse acquistato (senza dichiararlo) una villa a Forte dei Marmi, proprio nella località molto amata dagli oligarchi russi. All’epoca lo staff di Zelensky smentì tutta la storia.

Qui il servizio de L'Aria Che Tira sulla presunta villa dei Zelensky

