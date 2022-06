Rita Dalla Chiesa, carabinieri in casa dell'uomo che insulta suo padre: una clamorosa scoperta

17 giugno 2022 a

Basta infangare la memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Di fronte agli ennesimi insulti online che offendono la sua persone, la figlia Rita ha deciso di rivolgersi ai carabinieri che in queste ore hanno quindi fatto scattare le perquisizioni nella casa dell'uomo che avrebbe creato dei falsi profili per insultare la famiglia Dalla Chiesa.

I carabinieri del comando provinciale di Roma, riporta Leggo, sono infatti riusciti a risalire alla connessione Internet e ai dispositivi utilizzati per creare i profili falsi da cui l'uomo, che ora è indagato, accedeva col preciso intento di pubblicare offese contro il Generale morto nella strage di Carini il 3 settembre 1982 e contro Massimo Santoro, genero della conduttrice, morto a 52 anni.

Durante la perquisizione, i carabinieri avrebbero sequestrato due telefoni cellulari e un computer dei familiari dell'indagato in cui sarebbero state trovate tracce informatiche che ricondurrebbero ai profili falsi. Si crede che in almeno nove occasioni siano stati usati per pubblicare gli insulti ai danni della famiglia Dalla Chiesa. Rita, sui social, ha scritto: "Le parole possono fare molto male. Soprattutto quando vanno a toccare persone che non ci sono più. I social devono essere terreno di incontro o di scontro, ma senza mai arrivare alla crudeltà gratuita. Ho denunciato. Grazie Arma dei Carabinieri".

