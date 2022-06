Otto e mezzo, Francesca Donato alla Gruber: "Covid super aggressivo? Non è che forse sei..."

18 giugno 2022 a

Francesca Donato ridicolizza Lilli Gruber che da diciassette giorni è a casa perché ha preso il Covid ed è stata anche molto male. "Quale sarebbe la 'variante super aggressiva'?", le chiede provocatoriamente l'europarlamentare no vax. "Non è che magari ha il sistema immunitario deboluccio?", rincara la dose la Donato: "I booster non hanno funzionicchiato?".

Parole che forse l'europarlamentare ex leghista avrebbe potuto risparmiarsi. "Ho preso la variante Omicron 4 o 5, quella super aggressiva", aveva detto la conduttrice di Otto e mezzo, su La7. "Dopo aver vissuto come una monaca per due anni e mezzo. Una sera di due settimane e mezzo fa eravamo a cena con una quindicina di amici, c'era un'americana, che conosco, e che proveniva da Davos e siamo stati contagiati praticamente tutti, a eccezione di chi aveva avuto il virus pochi mesi prima" ha spiegato la Gruber.

La conduttrice ha avuto sintomi molto forti tanto che Lilli Gruber ha raggiunto il peso di 44 chili. "Li ho avuti tutti: febbre a 38 e mezzo, tosse, mal di gola, mal di testa, anche la perdita del gusto che per fortuna ho riacquistato". Insomma, ha concluso: "È stata una brutta esperienza, sento ancora molta stanchezza e molta fiacca".

