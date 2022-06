Controcorrente, Verderami-choc: "I prossimi saremo noi", la profezia sul futuro dell'Italia

19 giugno 2022 a

a

a

Nella serata di sabato 18 giugno, ecco tornare su Rete 4 Controcorrente, il talk-show di approfondimento politico condotto da Veronica Gentili. E nella pagina dedicata al conflitto in Ucraina, ecco ospite in studio Francesco Verderami, firma del Corriere della Sera, il quale spiega perché a suo giudizio non vi devono essere dubbi circa la parte in cui schierarsi in questa guerra, ovvero contro la Russia di Vladimir Putin.

"Lo sai cosa dicono di te? Criminale": attacco in diretta a Minniti, la risposta gela lo studio

"Giustamente gli ucraini vogliono riconquistare il loro territorio occupato da una forza che usa il sistema di potere militare per sovvertire i confini di uno stato - premette Verderami -. Giustamente l'Occidente si pone dalla parte di chi è stato attaccato. Giustamente l'Occidente dovrà continuare a sostenere militarmente ed economicamente l'Ucraina, sapendo che questa è l'unica posizione giusta. Lo dico a coloro i quali per certi versi forse sono legittimamente stanchi, mentre altri strumentalmente rispondono a vecchie infatuazioni di sistemi autocratici e dicono ma no chiudiamola qui", afferma Verderami.

Veronica Gentili vs Giuseppe Brindisi, sfida totale: tam-tam, cosa sta succedendo a Mediaset

"Bene - riprende -, noi stiamo giustamente da quella parte perché se immaginassimo di andare da un'altra parte i prossimi saremmo noi e, giustamente, dovremmo fare a questo punto fronte comune, perché su questo ora si gioca la sfida, di una reciproca assistenza", conclude Verderami con una profezia un poco inquietante, quel "i prossimi saremmo noi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.