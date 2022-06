Al Bano: "Nessun compenso stratosferico", la risposta all'accusa infamante sullo spot

Francesco Fredella 20 giugno 2022 a

Adesso parla Al Bano che torna sulle polemiche per lo spot di cui è protagonista mentre canta "Felicità", uno dei suoi cavalli di battaglia. Al Bano mette le cose in chiaro, una volta per tutte. E parla del compenso ricevuto che ha scatenato molte polemiche. Al celebre settimanale Di Più, diretto da Osvaldo Orlandini, dice: “Nessun compenso stratosferico. Con entusiasmo ho accettato, per altri motivi molto più importanti”. Caso chiuso, insomma. Carrisi ci tiene a precisare che non ha avuto guadagni stratosferici. Alla base ci sarebbe stato un motivo legato all'origine dello sport: “Bravissimi gli autori e il regista”.

Al Bano nella lunga intervista dice di essersi divertito “come un pazzo” a girare questo spot che sta spopolando ed è arrivato in vetta. C'è da dire che quello che tocca diventa oro: Al Bano è una vera garanzia di qualità e ascolti.

Adesso, secondo rumors, potrebbe tornare in Rai a The Voice senior con sua figlia Jasmine. Dalle ultime indiscrezioni, ormai, sembra sicuro che ci dovrebbero essere ancora una volta Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Mancherà Orietta Berti, che aveva preso il posto di Carrisi. Torna in grande spolvero con sua figlia Jasmine: una ragazza speciale, d'oro, amatissima dal pubblico. Che ha apprezzato tantissimo il feeling tra padre e figlia in studio. Le registrazioni inizieranno nei prossimi mesi, pare entro fine agosto. Il programma è molto atteso su Rai1. Alla conduzione ci sarà di nuovo Antonella Clerici.

