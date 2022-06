Vanessa Incontrada insulta Giorgia Meloni: "Fa paura e orrore"

20 giugno 2022 a

Ai vip che in questi giorni si sono scagliati contro Giorgia Meloni, si aggiunge Vanessa Incontrada. La showgirl e conduttrice spagnola se la prende con la leader di Fratelli d'Italia e, in particolare con il discorso pronunciato a Marbella. "Che paura", ha scritto la 43ennne in una delle sue storie Instagram. Storie in cui si vede la Meloni al comizio a sostegno di Macarena Olona, candidata di Vox alla presidenza dell'Andalusia. E di seguito: "Ancora più paura, l'orrore in queste parole", ha detto in riferimento al "no" alla lobby LGBT citato dalla Meloni.

Dal palco spagnolo la leader di FdI si era detta contraria "alla lobby Lgbt, all'ideologia di genere, alla violenza islamista, alla immigrazione, alla finanza internazionale". Mentre invece esultava per "l'Europa dei patrioti". Parole che hanno irritato, tra gli altri, Kasia Smutniak. L'attrice non ha solo definito quelli della Meloni pensieri "bassi, volgari, inadeguati, non all’altezza, tristi, morbosi, infelici, privi di eleganza, di amore, di buon senso, indegni, ingiusti, aspri, acidi, vomitevoli, piccoli, inutili, stupidi, idioti, pericolosi, malformati, kitch, sbiaditi, inesatti, errati, carichi di odio, disumani". Di più, perché in conclusione del suo lungo post la Smutniak ha commentato: "Buon mese del pride. E vaff*** a questa mer***".

Attacchi a cui la Meloni non ha replicato, lasciando comunque intendere i suoi timori: "Tutti quelli che si sono permessi di dire una parola sbagliata e non tanto per me, ma perché voglio sapere se in questa Nazione c'è ancora il diritto di non essere di sinistra senza rischiare di diventare vittime dello spostato di turno perché gli hanno insegnato a odiarti".

