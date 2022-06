Kasia Smutniak insulta Giorgia Meloni: "Vaff*** a questa mer*** disumana, indegna, idiota, pericolosa"

18 giugno 2022 a

a

a

Sotto a chi tocca nello sparare ad alzo zero contro Giorgia Meloni. Sotto a chi tocca per chi vuole indulgere all'insulto contro la leader di Fratelli d'Italia. E ora tocca all'attrice Kasia Smutniak, che si unisce al coro d'odio contro la Meloni, coro d'odio che si è levato dopo l'intervento a Marbella dal palco di Vox, in cui la leader di FdI ha sostenuto la candidatura di Macarena Olona alla presidenza dell'Andalusia.

La Meloni teme attentati: il durissimo sfogo contro i rossi che la massacrano ovunque

Ed ecco che la Smutnika, postando parte dell'intervento della Meloni su Instagram, commenta: "Più i pensieri sono bassi, volgari, inadeguati, non all’altezza, tristi, morbosi, infelici, privi di eleganza, di amore, di buon senso, indegni, ingiusti, aspri, acidi, vomitevoli, piccoli, inutili, stupidi, idioti, pericolosi, malformati, kitch, sbiaditi, inesatti, errati, carichi di odio, disumani, più la persona che li esprime diventa… volgare, inadeguata, non all’altezza, triste, morbosa, infelice, priva di eleganza, di amore, di buon senso, indegna, ingiusta, aspra, acida, vomitevole, piccola, inutile, stupida, idiota, kitch, sbiadita, inesatta, errata, carica di odio, disumana", conclude. Insomma, dieci righe d'insulti.

"Il Cav me lo dice sempre, forse...". Sgarbi e la Meloni premier: chi la può fregare, a destra | Video

Il tutto condito da un ulteriore commento. Il primo in Italiano. "Cara Giorgia Meloni, che brutto vedere". Dunque, traduciamo dall'inglese la riga successiva: "Buon mese del pride. E vaff*** a questa mer***". Infine, la Smutniak chiosa: "Scusate, mi è partita la vena". Già, piuttosto vergognoso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.