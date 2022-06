Giorgia Meloni, Luigi Di Gregorio: "Ecco perché la sinistra la odia"

20 giugno 2022 a

a

a

Luigi Di Gregorio, docente universitario, spin doctor e politologo, non ha dubbi: Giorgia Meloni è finita sotto l'odio della sinistra perché nel campo progressista non è un leader forte. In un'intervista a il Tempo, proprio Di Gregorio non usa giri di parole e spiega la sua attenta analisi: "Il nemico in politica serve sempre. C'è poi da considerare una cosa, guardando alla storia recente della politica italiana: eccezion fatta per Matteo Renzi, la sinistra ha sempre faticato a trovare leader popolari e in grado di infiammare il proprio popolo (e in chiave negativa anche quello avverso). A destra, invece, l’alternanza di Berlusconi, Salvini e oggi Meloni è un'alternanza di leadership forti. Questa caratteristica ha vantaggi e svantaggi: lo svantaggio maggiore è quello di personalizzare lo scontro. È sempre più facile attaccare una persona, il suo privato, la sua storia, i suoi atteggiamenti piuttosto che le sue idee.

"Censura al Tg2, cosa c'è dietro": delirio della sinistra, altro fango contro la Meloni

Poi c'è l'annosa questione che mise in evidenza già Luca Ricolfi nel libro Perché siamo antipatici (2008), che aveva come sottotitolo La sinistra e il complesso dei migliori. "Non credo sia cambiato molto da allora". Poi lo stesso Di Gregorio spiega come la stessa Meloni possa resistere ai continui attacchi che arrivano da sinistra: "Credo che Giorgia Meloni sia ormai abituata e allenata a queste fiammate di attacchi. Quante volte abbiamo notato, un po' tutti, che lo "spettro fascista" diventa l'argomento principale dei talk show e dei giornali italiani nelle campagne elettorali e poi il giorno dopo le elezioni sparisce? Poi questa volta, in merito al discorso a Marbella, ho letto commenti davvero surreali: "Ha sbagliato a dividere il mondo in SI e NO", "i toni erano troppo accesi", ecc. Ma qualcuno ha mai assistito a un comizio elettorale con toni moderati e senza dividere il mondo in amici e nemici? Se esistesse un comizio così, sarebbe il meno riuscito della storia".

Meloni candidata premier? Forse no: centrodestra, l'ultima clamorosa idea

Poi spiega qual è la situazione attualmente all'interno del centrodestra: "Che la coalizione di centrodestra non sia in formissima lo sappiamo (almeno) dal giorno della rielezione di Sergio Mattarella. Tuttavia potrebbe vincere in 4 capoluoghi di Regione su 4 alle elezioni amministrative in corso. Credo che i prossimi mesi saranno decisivi per capire un po' di cose, in primis il posizionamento e le intenzioni della Lega e di Forza Italia". Infine fa una considerazione sul futuro del campo moderato. Nei giorni scorsi è stata affacciata l'ipotesi di un federatore capace di unire le diverse anime del centrodestra: "Oggi non è chiaro se serva un federatore. Serve prima di tutto sedersi intorno a un tavolo e capire se: 1) i valori siano gli stessi e 2) i programmi siano compatibili. Se è così, chi prende più voti è naturalmente il candidato premier della coalizione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.