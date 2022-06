Non è l'Arena, Matteo Renzi: "Chi perderà questa guerra", una terrificante profezia

20 giugno 2022 a

a

a

Matteo Renzi ancora ospite di Non è l'Arena. Il leader di Italia Viva è intervenuto ai microfoni del programma di La7 per dire la sua sulla guerra in Ucraina. Per lui "il gas è l'ultimo dei problemi". A Massimo Giletti, l'ex presidente del Consiglio ricorda che "è ben più grave la crisi esistenziale del pianeta che la vicenda ucraina ha fatto esplodere". Secondo Renzi infatti "siamo in una situazione in cui nessuno sta vincendo la guerra, e tutti la stanno perdendo".

Video su questo argomento "Allora, chiedete scusa a Maria Elena Boschi?": Renzi infilza i grillini al Senato

A quel punto il conduttore nella puntata di domenica 19 giugno rivanga il passato, con il numero uno di IV che subito si difende: "Io quando ero premier ho provato a fare un accordo sul Donbass senza riuscirsi. Il punto ora è dove va la cooperazione internazionale e cosa vuole fare l'Europa da grande". Come ricorda Renzi, "la Russia è più isolata di quello che Putin immaginava in partenza. La colpa del 24 febbraio è sua, ma oggi dobbiamo trovare una soluzione". Come? "A differenza di alcuni pacifisti, la pace non la fai se non dai gli strumenti all'Ucraina per resistere". Insomma, concedere sì le armi ma allo stesso tempo dare la possibilità a Mosca e Kiev di sedersi a un tavolo per un negoziato.

"Oppure faccio come lui, che...". Giorgia Meloni disintegra Matteo Renzi: basta una frase

Sempre in tv, a Mezz'ora in più, Renzi non ha evitato la stoccata al Movimento 5 Stelle che "stanno utilizzando la vicenda Ucraina per regolare i loro conti…". Loro, è il suo attacco in riferimento al secondo mandato, "non stanno discutendo se la Crimea o il Donbass devono rimanere in Ucraina. Loro stanno discutendo se la Taverna e Toninelli devono rimanere in Parlamento".

"Donbass? Un prete spagnolo": Danilo Toninelli ridicolizzato in diretta tv

Qui l'intervento di Matteo Renzi sull'Ucraina a Non è l'Arena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.