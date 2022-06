Emilio Fede, "perché dissi 'che figura di m***'": la verità dietro l'iconica esclamazione

20 giugno 2022 a

Emilio Fede torna sul piccolo schermo. L'ex direttore del Tg4 torna per la gioia dei suoi tanti ammiratori con la trasmissione "Punti di vista", in onda su Go Tv, quella che lui stesso definisce "una piccola emittente fatta da ragazzi giovani e per bene, che si occupa della gente: per questo ho detto subito sì". Eppure la sua carriera è lunga. Fede, a pochi giorni dal suo 91esimo compleanno, riporta la mente al passato: "Sono saltato su una mina in Angola, mi sono salvato dall'esplosione di un aereo a Nairobi, mi hanno arrestato, sono stato ferito".

E proprio ricordando i giorni passati, il giornalista non può che sorridere. A La Stampa, Fede spiega da dove viene la frase pronunciata in un fuorionda nel 2003. "È la famosa esclamazione 'che figura di m' - precisa -. Ho visto che 'Striscia' l'ha utilizzata ancora qualche sera fa. È diventata iconica!".

In quel caso il siparietto arrivò più spontaneo che mai: "Catturano Saddam Hussein, vado in studio per un'edizione straordinaria e annuncio con enfasi un fatto di cronaca straordinario. Cosa viene mandato in onda come immagine? La foto di Berlusconi. Ma che figura di m...". Nonostante i trascorsi, Fede non dimentica mai l'importanza della risata perché "alla mia età sai che morirai. Il modo migliore di farlo? Appunto ridendo".

