L'aria che tira, Padellaro: "Vi spiego la farsa di Di Maio", l'ultima bomba

"Conte è un po' provato". A confidare lo stato d'animo del leader del Movimento 5 Stelle dopo l'addio di Luigi Di Maio è Antonio Padellaro. Ospite de L'Aria Che Tira nella puntata in onda giovedì 23 giugno, il giornalista aggiunge: "È un colpo duro per la sua leadership aver perso 62 parlamentari in un paio d'ore". A detta di Padellaro l'ex premier non sottovaluta affatto la scissione.

Ma non solo, perché "Di Maio aveva già programmato l'uscita, puntando sul fatto che Conte non avrebbe accettato il compromesso sulla risoluzione. Il paradosso è che sulla risoluzione i Cinque Stelle e i 'futuristi' avevano votato assieme, quindi non si capisce il motivo della scissione di Di Maio".

Pochi giorni fa il giornalista e firma del Fatto Quotidiano si era soffermato anche su un'altra ala politica in tensione: il centrodestra. Per lui quando l'alleanza si presenta unita, "vince, quando si divide perde". E ancora: "Dentro al centrodestra c’è una partita vitale per la leadership tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini: nel momento in cui questa battaglia divampa è evidente che la coalizione si spacca, ma penso che non sono degli autolesionisti e che saranno uniti quando conterà di più”.

