Otto e Mezzo, Caracciolo spiazza la Gruber: "Berlusconi al 20 per cento? Evviva"

La situazione si fa sempre più complessa. La guerra e la crisi che ne consegue stanno mettendo ko l'Italia. Per questo a Otto e Mezzo, nella puntata di giovedì 23 giugno, Lilli Gruber non può che domandarsi chi sarà il premier in grado di "salvare" il Paese. Franco Bernabé, nel salotto di La7, non ha dubbi: dopo Mario Draghi ci può essere solo Draghi. "Non ne ha nessuna voglia, ma serve una figura in grado di gestire problemi di enorme complessità", è il parere del banchiere.

Ma non è tutto, perché il dirigente mette in guardia: "Per prepararsi all’emergenza energetica, l’Italia deve preparare tempestivamente un piano di razionamento e il governo deve spiegarlo. Se continua così e con quello che sta facendo la Russia sul gas, sicuramente in autunno avremo un problema serio". Una profezia simile a quella di Lucio Caracciolo.

Sul finire della puntata, la conduttrice ha ricordato che l'85enne Silvio Berlusconi ha annunciato una nuova discesa in campo in grado di portare Forza Italia al 20 per cento nei prossimi mesi. Un'affermazione a cui il direttore della rivista di geopolitica Limes ha replicato con un "Evviva!" che ha lasciato la Gruber di stucco. Poi però Caracciolo si è detto d'accordo con Bernabé: "Probabilmente qualcuno vincerà le elezioni e non andrà al governo". Insomma ancora Draghi a Palazzo Chigi. Sempre che l'ex numero uno della Banca centrale europea accetti l'arduo compito.

