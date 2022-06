Berlusconi incrocia Chiara Ferragni al ristorante: cosa le ha sussurrato

24 giugno 2022 a

Un incontro del terzo tipo quello avvenuto qualche sera fa in un noto ristorante milanese. Silvio Berlusconi, Chiara Ferragni e Fedez erano nello stesso locale. La coppia più seguita sui social italiani si è avvicinata al tavolo del Cavaliere e da qui è nata una simpatica chiacchierata. Berlusconi ha espresso parole di ammirazione verso i due ragazzi: la sua stima nei loro confronti è quindi confermata.

Durante la pandemia tra i tre c'era stata addirittura una video chiamata da parte dell'ex Premier il quale aveva voluto complimentarsi con i Ferragnez per il loro impegno sociale. A spifferare la notizia del loro incontro è stato 361magazine che ha postato un video del loro incontro su Instagram. Nel video si sente Berlusconi esordire: "Più famoso di voi ci sono solo io" ha ironizzato il mattatore.

Ecco il video dell'incontro tra i Ferragnez e Berlusconi:

"È incredibile quello che avete fatto, grandi grandi grandi! Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate. È una cosa quasi incredibile come siate riusciti a intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui lo avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così" questi i complimenti rivolti alla coppia da parte del cav. Chiara e Fedez hanno ringraziato Berlusconi per le belle parole, rimanendo quasi spiazzati da tanta gentilezza.



