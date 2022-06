Caparezza, la malattia che lo costringe a lasciare la musica: come camperà

24 giugno 2022 a

Caparezza non ce la fa più e si ritira. Questa la dolorosa notizia annunciata dal cantante in una lunga intervista rilasciata a Il Resto del Carlino. Michele Salvemini, in arte Caparezza, ha annunciato ufficialmente di volersi ritirare a causa della malattia che lo sta tormentando ormai da sette anni: l'acufene, una patologia estremamente invalidante per chi lavora con la musica, si tratta di un fastidioso fischio nelle orecchie ininterrotto.

"Faccio questi 20 concerti e mi fermo. Non posso rischiare troppo" ha dichiarato sconsolato il cantante pugliese. In effetti, se presa sottogamba, questa malattia può portare alla sordità. Quindi meglio non rischiare. Caparezza aveva già parlato del suo problema nel brano Larsen: "Fischia l’orecchio, infuria l’acufene / Nella testa vuvuzela mica l’ukulele".

"Soffrendo di acufene e ipoacusia non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato. In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m'hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l’ho fatto ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di cercare cure miracolose per il mio deficit uditivo" ha spiegato il cantante di Molfetta, ammettendo di essere andato in crisi quando ha scoperto di avere questo deficit. Ora Caparezza ha dichiarato di puntare a un'altra sua passione, i fumetti: "Ho riacceso anche la passione mai sopita per il mondo dei fumetti. Ho seguito un corso di sceneggiatura che un giorno potrebbe dare i suoi frutti, se non in un volume grafico vero e proprio, magari in un lavoro musicale legato al pianeta della striscia disegnata".

