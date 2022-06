Controcorrente, Antonio Caprarica rivela: "Ecco perché l'Italia si trova in questa situazione"

24 giugno 2022 a

Antonio Caprarica dà una lettura diversa di quanto sta accadendo nelle nostre tasche legato all'impennata dell'inflazione. Come è noto sul fronte inflazione si registrano ormai dati alle stelle. In Italia sarebbe arrivata ormai al 7 per cento con conseguenze imprevedibili sul costo della vita ma anche ad esempio, come abbiamo ricordato questa mattina, sugli assegni delle pensioni che verranno ribaltati a gennaio del 2023. Ma a Controccorrente, il talk show condotto da Veronica Gentili, Antonio Capararica prova a dare una chiave di lettura diversa su questa situazione economica che sta travolgendo il nostro Paese (e non solo). Infatti secondo Caprarica l'impennata dei prezzi non è stata causata dalla crisi in Ucraina e dalla guerra innescata da Putin, a quanto pare tutto deriverebbe dalle politiche inflattive del biennio Covid: "L'inflazione è arrivata al 9 per cento in altri Paesi, in Italia è al 7, non dobbiamo stupirci di questi dati.

Tutto nasce - spiega Caprarica - dalle politiche messe sul campo in questi due anni di pandemia che hanno provocato, adesso, questo tipo di reazione economica con una impennata dell'inflazione".

Parole molto chiare quelle di Caprarica che ribaltano un po' il quadro finora mostrato sull'aumento dei costi dei beni legato quasi sempre nella narrazione attuale alla crisi in Ucraina. Insomma forse il potere d'acquisto si sta logorando per motivi ben lontani dal conflitto che sta insanguinando l'Ucraina. La guerra avrà accentuato la crisi, ma la crescita dei prezzi sarebbe iniziata prima dell'invasione da parte di Putin.

