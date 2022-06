Giorgia Meloni, "silenzio assordante ma penso che...". Aborto, l'attacco di De Angelis

25 giugno 2022 a

Sulla sentenza della Corte suprema americana che ha tolto il diritto all'aborto, Lilli Gruber durante la puntata del 24 giugno di Otto e mezzo, su La7, sottolinea il "silenzio assordante dell'unica leader di partito italiano donna", e ricorda il discorso di Giorgia Meloni in Spagna per Vox, che è "anti-abortista". Alessandro De Angelis commenta strumentalizzando subito il tema e attaccando il centrodestra: "Matteo Salvini (che ha detto di essere per la vita ma che l'ultima parola spetta sempre alla donna, ndr) se l'è cavata in modo furbo". La leader di Fratelli d'Italia, invece, prosegue De Angelis, "è in difficoltà, penso che gioisca ma anche che è troppo. Inoltre, i partiti italiani guardano molto i sondaggi",

"Questa è l'onda lunga di Donald Trump", aggiunge il vicedirettore dell'Huffingtonpost. "In Italia penso che siamo al riparo". Anche perché "le due società sono molto diverse".

In collegamento con la Gruber c'è anche la professoressa Rosi Braidotti che esprime tutta la sua amarezza per la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sull'aborto: "Ho pianto di tristezza e di rabbia", confessa, "e non ero la sola a vedere le immagini da Washington. È stato un gesto violento e arbitrario. Il 54 per cento degli americani è favorevole al diritto delle donne all'interruzione volontaria di gravidanza".

