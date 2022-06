Crisanti, perché è meglio infettarsi adesso: "Se non facciamo circolare Omicron..."

25 giugno 2022 a

Niente mascherine e restrizioni per contenere i contagi di Covid. Secondo Andrea Crisanti. professore, ordinario di Microbiologia all'Università di Padova, "paradossalmente è meglio che il virus circoli in questa fase, perché ci sono studi accreditati che dimostrano come una persona vaccinata che s' infetta ora sarà più immune durante il periodo dell'anno di maggior rischio, quello compreso fra l'autunno e l'inverno", spiega in una intervista a Il Giorno.

L'aumento dei casi è dovuto a "due fattori principalmente: da un lato, la circolazione di subvarianti di Omicron, che hanno una maggior contagiosità, come è ormai comprovato da tempo, dall'altro, il fatto che cresce il numero d'italiani che hanno effettuato l'ultima dose da più tempo rispetto alla finestra di protezione sia dall'infezione, sia dalla malattia da Covid-19".

A questo punto però - "non c'è bisogno di allarmismi", premette Crisanti - "sarebbe necessario mettere in sicurezza le persone fragili". Purtroppo, conclude il professore, "siamo ancora indietro su questo punto. Sono sempre loro i soggetti più a rischio, quelli che devono limitare al massimo i contatti sociali anche in questo periodo. Serve quantomeno una maggior campagna di sensibilizzazione. Ma in questa fase aggiungo che bisognerebbe anche togliere di mezzo i tamponi fai da te".

