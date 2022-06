Omnibus, Matteo Bassetti: "Non chiamatelo Covid, ecco a chi interessa creare terrore"

24 giugno 2022 a

a

a

I contagi Covid da Omicron 5 continuano a crescere. L'estate che si è appena aperta di fatto potrebbe avere un risvolto preoccupante con una ondata ormai iniziata e che potrebbe durare ancora per alcune settimane. Ma, come diversi esperti hanno fatto notare, i sintomi di questa nuova variante sono talmente lievi da essere spesso impercettibili: lieve infiammazione alla gola, raffreddore e a volte un solo giorno di febbre. E di fatto gli effetti suo contagiati sarebbero lievi soprattutto in chi ha un ciclo vaccinale completo. E alla luce di questo a Omnibus su La7, l'infettivologo Matteo Bassetti del San Martino di Genova, ha voluto fare il punto sulla situazione cercando di tranquillizzare milioni di italiani che vivono ormai con angoscia anche il periodo vacanziero che si sta per aprire: "Omicron 5? Non chiamatelo Covid, è un virus molto contagioso ma con effetto attenuato grazie al vaccino".

"Un colpo di pistola in bocca, serena estate": Bassetti mostra tutto, l'ultimo orrore

Parole forti che però spiegano bene la posizione di Bassetti che di fatto cerca di far tornare su una base più razionale l’isteria da contagio che si è diffusa negli ultimi giorni. Il professor La Vecchia qualche giorno fa, in un'intervista a Repubblica, sottolineava un aspetto non da poco: i contagi stimati in questo momento ammontano a 600mila, ma di fatto, secondo l'esperto, i veri contagiati sarebbero circa 3milioni, un dato rilevato anche dall'impennata delle vendite dei tamponi fai da te a casa. E proprio sui numeri Bassetti muove un'accusa ben precisa: "È inutile dare i dati così, se non per chi sui numeri ci fa degli interessi".

Speranza positivo al Covid, Bassetti lo umilia: "Maniacale, ecco cosa dimostra all'Italia"

E ancora: "Noi continuiamo a dare numeri senza senso. Stiamo dando un'immagine del Paese profondamente sbagliata e questo mette a rischio anche il flusso dei turisti che nel corso di questa estate avevano pensato ad una vacanza in Italia...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.