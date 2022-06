Generale Pavel, 130 kg e 1 litro di vodka al giorno: l'uomo che sconvolge la Russia

27 giugno 2022 a

Con le gravi perdite sul campo, Vladimir Putin è costretto a richiamare i pensionati. Tra questi c'è il generale Pavel, un veterano dell'Afghanistan da tempo in pensione. Sarà lui indirizzare le forze russe nell'Ucraina orientale. Con la fuga di notizie sul suo ritorno in trincea, gli inglesi si sono scatenati. Una fonte dell'intelligence britannica ha confermato che Putin sta "raschiando il barile" richiamando un generale "che pesa 130 chili e che mangia cinque volte a giorno innaffiando il tutto con almeno un litro di vodka".

Il motivo? Per lo 007 "la maggior parte dei suoi ufficiali temprati dalla battaglia sono stati uccisi o feriti in Ucraina, quindi ha fatto ricorso a membri di seconda classe che non sarebbero durati a lungo". E il generale Pavel sarebbe uno di loro. "Putin è come un boss mafioso a cui nessuno può rifiutarsi di obbedire - ha poi aggiunto -. Se un generale in pensione riceve un messaggio da Putin che dice che la madre Russia ha bisogno che tu combatta in Ucraina, non c'è molto che tu possa fare".

Basta pensare che l'ultimo generale chiamato a soccorrere l'esercito di Mosca era in pensione da ben 5 anni. Pavel è stato un soldato per più di 40 anni ed è diventato un comandante delle forze speciali russe. Dopo aver combattuto in Siria, l'uomo avrebbe cercato la tranquillità in un sobborgo russo. Almeno fino a quando lo zar non ha alzato la cornetta.

