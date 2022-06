Vladimir Putin, la frase rubata: "Non c'entro un ca***", il raptus dello zar

28 giugno 2022 a

Satira. Dissacrante, certo. Ma pungente. Ed in questo caso si parla della satira di Osho, che come ogni giorno viaggia in prima pagina su Il Tempo, il quotidiano capitolono. Una vignetta che mischia due fattori: l'ondata di rincari che si sta abbattendo sull'Italia, una valanga sempre più grande, e l'artefice del massacro in Ucraina, ossia Vladimir Putin.

Direte voi: ovvio, no? I rincari, almeno in parte, sono dovuti proprio alla cosiddetta "operazione militare speciale" voluta dal Cremlino. Vero, ma... in questo caso si parla di rincari tutti italiani: quelli del pedaggio autostradale. Dal primo luglio infatti scatteranno rincari indiscriminati dell'1,5%, giusto per non farci mancare niente in questo disgraziatissimo periodo, tra gli importi folli delle bollette e il caro-benzina che sta diventando sempre più soffocante e, soprattutto, insostenibile.

Ma veniamo al Tempo, a Osho e alla sua vignetta. Svolgimento: foto di Vladimir Putin. Sopra lo zar, ecco il titolo: "Non bastava la benzina alle stelle. Da luglio aumenta pure l'autostrada". E sopra la foto del presidente della Federazione russa, la frase "rubata": "Io stavolta 'n centro 'n caz** eh", commenta sornione Vladimir Putin. Cala il sipario.

