Otto e Mezzo, Marco Travaglio al veleno con la Sattanino: una frase lo fa sbroccare

Scontro in diretta a Otto e Mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, tra Marco Travaglio e Mariolina Sattanino. Al centro del dibattito i risultati del governo Draghi e il raffronto con quelli del governo Conte. Di fatto la Sattanino sostiene nella sua analisi che il bilancio del governo Draghi sia positivo.

Una analisi, questa, che però non ha trovato d'accordo Marco Travaglio. La Sattanino ha sostenuto che il governo Draghi ha risollevato il quadro economico del Paese rilanciando il tessuto produttivo. Travaglio però ha ribattuto: "Stai dicendo una serie di fesserie, sono solo fesserie". Poi il dibattito si è acceso ancora di più e a questo punto Travaglio ha rincarato la dose.

La Sattanino ha infatti parlato del Pnrr affermando che la realizzazione di questo progetto, nei fatti, è merito di Draghi: "PNRR all'Italia per via del suo debito". Apriti cielo. Travaglio ha subito difeso Giuseppi: "Non ti ricordi, sono fantasie. Recovery inventato da Conte!". Lo scontro è durato per qualche minuto ma di fatto l'intervento della Gruber ha riportato il sereno in studio. Travaglio a quanto pare è abbastanza teso quando si parla dei risultati del governo Conte. Forse lui ha dimenticato tutti i disastri di Giuseppi (anche durante la pandemia).

