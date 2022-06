Buttafuoco gela Veronica Gentili: "Erdogan? Cosa gli abbiamo dato in cambio"

29 giugno 2022 a

La mediazione di Recep Erdogan solleva qualche dubbio in Pietrangelo Buttafuoco. Ospite di Controcorrente nella puntata di martedì 28 giugno su Rete 4, il giornalista spiega: "Considerata l'abilità negoziale del presidente turco, chissà cosa avrà ottenuto". Nello studio di Veronica Gentili, Buttafuoco ricorda che "ancora non sappiamo nulla". Da qui la preoccupazione: "Temo molto per i curdi, ricordiamo che anche la Turchia sta conducendo, diciamo così, un'operazione militare speciale".

Per il giornalista l'abilità negoziale di Erdogan è tale da essere anche a dispetto di quello che può essere l'iniziativa di Mario Draghi e gli altri partner occidentali della Nato". Erdogan si è proposto come mediatore anche per il blocco del grano. Un problema che mette a serio rischio le economie di molti paesi. "I negoziati sono in corso" e "discuteremo quali passi si potranno fare", aveva detto, annunciando di voler chiamare a stretto giro Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Frasi che lasciano di stucco la Gentili.

"I negoziati sono in corso" e "discuteremo quali passi si potranno fare", aveva detto il presidente turco mentre il governo di Kiev manifestava il tentativo di sbloccare l'export dei suoi cereali aprendo due corridoi via terra, uno verso la Polonia e l'altro verso la Romania.

