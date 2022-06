Veronica Gentili quasi irriconoscibile? Come si presenta a Controcorrente: da togliere il fiato

26 giugno 2022 a

Veronica Gentili quasi irriconoscibile. La conduttrice di Controcorrente si è presentata in studio domenica 26 giugno con un clamoroso cambio di look. La Gentili infatti è arrivata nel salotto di Rete4 con una capigliatura ben diversa da quella a cui siamo abituati a vederla, ossia i capelli completamente lisci. Anche scorrendo la pagina Twitter della trasmissione si può vedere che la Gentili presenta sempre una chioma mossa, oppure i capelli completamente raccolti. Questa volta invece è diverso e la conduttrice lascia tutti di stucco.

Qualche puntata fa la conduttrice si era resa protagonista di un altro cambio. Quella volta però in corsa: "Conte sta per arrivare - aveva annunciato passando da l'access prime time alla trasmissione serale -, io mi cambio camicia e ritorno qui".

Peccato però che non era passato inosservato che tutto faceva parte di un bluff. A notarlo anche gli utenti del web: "Veronica Gentili passa da Controcorrente versione access alla prima serata usando il trucco del cambio studio in tempo reale - c'è chi scriveva - 'Ho avuto appena il tempo di cambiarmi, Conte sta per arrivare'. Ma sia l'introduzione che l'intervista all'ex premier erano state registrate". Nulla di nuovo, come lei sono in tantissimi a farlo.

