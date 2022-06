Maria Giovanna Maglie, la foto con cui umilia la sinistra: "Quello che non vedrete mai"

29 giugno 2022 a

In questi giorni non si fa che parlare della débâcle nelle amministrative da parte del centrodestra. Eppure la realtà, come ricorda Maria Giovanna Maglie, è un altra. A testimoniarlo una cartina che la giornalista condivide sul suo profilo Twitter: "Quel che resta della Toscana rossa e che su Repubblica, sul Corriere o sulla Stampa non vedrete mai: 4 province su 11".

Ma non è tutto. Qualche giorno fa, sempre su Twitter, la giornalista spiegava i motivi per cui molti elettori non sono andati a votare e, soprattutto, perché in città come Verona ha trionfato il centrosinistra: "Vi serve altro per capire che 1) di questo governo dei peggiori gli elettori di centrodestra non ne possono più, a votare non ci vanno neanche pagati; 2) se proprio qualcuno al voto lo volete portare, o uniti o umiliati, prepotenti alla Sboarina in testa".

Lo stesso Silvio Berlusconi ha incolpato la bassa affluenza: "Cedo che nessuna forza politica possa considerarsi vincitrice dopo una giornata di elezioni come quella di ieri". E ancora: "Quando soltanto 4 elettori su 10 vanno a votare, a uscirne sconfitta è la democrazia. Il diritto di andare a votare e di poter scegliere da chi vogliamo essere governati è un bene prezioso, un diritto fondamentale in un Paese davvero libero".

