Enrico Mentana? "Passerai galleggiando e godremo": orrore a La7, chi lo minaccia di morte

04 luglio 2022 a

a

a

Enrico Mentana minacciato. Il direttore del Tg di La7 ha ricevuto su Instagram un vero e proprio avvertimento. Il motivo? L'essere da sempre a favore del vaccino contro il Covid. A raccontare quanto accaduto è lui stesso con un post dal titolo: "Caro Instagram, tutto normale?". Nessuna censura o segnalazione infatti da parte del colosso ed ecco che da un certo Damiano Di Ruzza si legge: "Mentuccia ti aspettiamo lì seduti in riva al fiume. Passerai galleggiando e noi godremo. E continueremo a non vaccinarci neanche se morite soffocati tutti quanti".

"Cani e porci". Mentana estremo, demolito Giletti con questa foto? | Guarda

Insomma, l'utente sembra essere un fervente no vax. Categoria contro la quale il giornalista si è sempre battuto: "Mi onoro di non avere mai ospitato nei tg che dirigo nessun esponente dei no vax", aveva già detto lanciando una chiara frecciata ai suoi colleghi.

"Abbiamo Di Maio...": cala il gelo a La7. Arriva la risposta che spiazza Mentana

"A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell'Olocausto, ai cospirazionisti dell'11 settembre, ai terrapiattisti, a chi non crede allo sbarco sulla luna e a chiunque sostiene posizioni controfattuali, come lo sono quelle di chi associa i vaccini al 5G o alla sostituzione etnica, al Grande Reset, a Soros e Gates o scempiaggini varie". Parole che avranno sicuramente fatto infuriare Damiano, che non ha lesinato vergognosi insulti e minacce.

"Salvini, Meloni o Letta?". La clamorosa risposta di Enrico Mentana: ecco per chi fa il tifo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.