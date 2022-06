Enrico Mentana, "ma cos'è?": clamorosa gaffe con Tommasi neosindaco. In diretta...

27 giugno 2022 a

In diretta gli imprevisti sono dietro l'angolo. Lo sa bene Enrico Mentana che, lasciata per un po' la diretta sulla guerra in Ucraina, si dedica ai ballottaggi. Il direttore del Tg di La7 si è infatti collegato con i suoi telespettatori per seguire i risultati. Primo tra i vincitori annunciati, Damiano Tommasi. Il candidato del centrosinistra ha strappato Verona agli avversari. Inutile dire che l'esultanza non è mancata.

Al momento del collegamento, infatti, Mentana ha tentato in tutti i modi di chiedere al nuovo sindaco un commento, ma niente, la troppa confusione e alcuni problemi di audio, hanno messo a serio rischio la diretta. Prima ancora era accaduto anche a Catanzaro, dove l’inviata ha tentato invano di intervistare il neo-sindaco di centrosinistra Nicola Fiorita. Quando basta a scatenare il giornalista: "Ma cosa è, lo sciopero dell’audio?", ha chiesto a quel punto alla regia.

E ancora, alcuni minuti dopo, al secondo collegamento muto, Mentana non ha potuto far altro che invocare il Lis. La terza volta, quando sembrava che tutto stesse per funzionare, il direttore del TgLa7 era convinto di intervistare Tommasi, ma in realtà il neo-sindaco non lo ha sentito e ha risposto alle domande dei giornalisti intorno a lui. Quando Mentana ha iniziato ad accorgersi, ha subito commentato rassegnato: "Questa è la commedia degli equivoci".

