Alessandra Ghisleri, "gli sta sfuggendo via": perché Giuseppe Conte è finito

Salta l'incontro tra Mario Draghi e Giuseppe Conte. Il premier e il leader del Movimento 5 Stelle dovevano incontrarsi per discutere della fuga di notizie, comunque smentita, sulla richiesta da parte del premier a Beppe Grillo di sostituire il leader pentastellato. Ma quanto interessa davvero il dibattito agli italiani? A dare una risposta ad Agorà, programma in onda lunedì 4 luglio su Rai 3, è Alessandra Ghisleri.

La sondaggista e direttrice di Euromedia Research ha detto chiaro e tondo: "Tutte quelle diatribe interne ai partiti non interessano ai cittadini, se gli elettori non sono al centro del dibattito". Questa situazione però è diversa, perché il conflitto e le barricate di Conte potrebbero portare il Movimento 5 Stelle fuori dal governo. Uno scenario che nessuno esclude, neppure la Ghisleri: "Bisogna capire cosa si sta mettendo sul piatto".

Ma non è tutto, perché l'ex premier che con il suo successore ha un conto in sospeso, si trova a dover fare i conti con l'ennesima grana: il reddito di cittadinanza. "Questo è un baluardo per il Movimento 5 Stelle - ha proseguito la sondaggista ricordando che in Commissione è stato approvato un taglio a i fruitori dell'assegno -. Quindi Conte si trova nella difficoltà di trovare un baricentro e una nuova storia che leghi lui all'elettorato che piano piano gli sta sfuggendo via". Non è infatti una novità che i grillini siano ampiamenti scesi sotto l'11 per cento dei consensi.

