David Parenzo demolito: "In cosa lo ha trasformato sua moglie"

Una demolizione controllata, ma non per questo meno fragorosa. Il demolito per inciso è David Parenzo. A demolire è Luigi Mascheroni, che dedica a mister In Onda un ritratto ferocissimo che ha trovato diritto di cittadinanza sulle colonne de Il Giornale. "David Parenzo, moralista per finta e servile per davvero", si legge sul quotidiano di via Negri.

E ancora, il conduttore La7 e de La Zanzara su Rete 4 viene tratteggiato come "il mezzobusto, comico per intero e teleprovocatore perfetto. Hai presente il compagno di liceo leccac***, spione, ruffiano al quale spalmavi la sedia con la colla?", picchia durissimo Mascheroni. E ancora, si distingue tra un primo e un "secondo Parenzo, il mezzobusto arrivato che però non vuole smettere di fare il primattore, il giornalista composto che poi si esalta nelle performance alla Zanzara, il conduttore affermato di talk che non dimentica la vocazione naturale allo show. Un po' polemista e un po' paraculo, Parenzo è come l'omosessuale non confesso: si sente mattatore, ma deve farsi vedere giornalista".

Veleno puro. Fari puntati poi su quando "conosce Nathania Zevi, giornalista e nipote di Tullia Zevi. Cognome illustre e schierato (il fratello, Tobia Zevi, già candidato sindaco del Pd a Roma, ora è assessore al Patrimonio e alle politiche abitative). Comunque, col suo lato giullaresco il primo Parenzo riesce a sedurre l'impegnativa Nathania, la quale lo trasforma nel secondo Parenzo: gli fa coltivare relazioni mondane, gli insegna a stare a tavola e gli rifà il guardaroba", sottolinea Mascheroni. Tagliente anche la chiusa del pezzo: "Come recita un noto proverbio Yiddish, Sulla porta del successo le scritte sono due: ENTRATA e USCITA. Ti aspettiamo fuori". E chissà il buon David come risponderà...

