Silvio Berlusconi, il suo aereo al confine tra Polonia e Ucraina: una mossa clamorosa

"B. dà l’aereo per i bimbi ucraini”, ha titolato il Fatto Quotidiano, che per una volta non ha trovato appigli per fare un titolo cattivo contro il suo “nemico” storico. Da FlightRadar24 risulta che nell’aeroporto polacco di Resovia, che è il più vicino al confine ucraina, è frequente la presenza dell’aereo di Silvio Berlusconi, sempre per soste di massimo un’ora.

Il Gulfstream G550 è il mezzo privato utilizzato spesso dal Cavaliere e dalla sua famiglia, come si capisce osservando le rotte più frequenti, come quella da Milano Linate a Olbia, in Sardegna. Stando a quanto risulta su FlightRadar24, l’aereo di Berlusconi ha viaggiato dall’Italia alla Polonia per cinque volte a marzo e per tre a maggio, con l’ultimo volo che è stato computo due giorni fa, lunedì 4 luglio. “Operare con questa frequenza in uno scalo utilizzato dalle forze Nato non è certo facile per un privato”, ha fatto notare il Fatto Quotidiano, che ha provato a capire a cosa servissero quei voli.

Una fonte ha spiegato che si tratta di un programma di evacuazione - della ong Soleterre onlus, con la collaborazione della Regione Lombardia - dei bambini malati di cancro dagli ospedali in Ucraina per consentire loro di essere curati in Italia, dove vengono portati insieme ai genitori. Quindi Berlusconi ha messo a disposizione il suo aereo per una causa nobile, senza tra l’altro far emergere nulla in pubblico, in modo da evitare strumentalizzazioni di qualsiasi tipo.

